Otokar'dan 2021'de 1,42 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 2021 değerlendirmesinde "Esas faaliyet karımız bir önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1 milyar 76 milyon TL’ye, net karımız ise 1 milyar 42 milyon TL’ye ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar 2021 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Küresel hedeflerine cesur adımlarla ilerleyen, 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, 2021'i bir önceki yıla kıyasla ciro bazında yüzde 55 büyüme ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, devam eden salgın koşullarında iç ve dış pazarlarda faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"2021 yılında ciromuz önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artışla 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Küresel ölçekteki rekabetçi konumumuzu koruduk, ihracatımızı 345 milyon ABD doları seviyesine çıkardık. Esas faaliyet karımız bir önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1 milyar 76 milyon TL’ye, net karımız ise 1 milyar 42 milyon TL’ye ulaştı. 2021'de ticari araç ve savunma sanayisi satışlarımız ise ciromuz içinde dengeli bir dağılım gösterdi."

Yıl boyunca mevcut ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Görgüç, "Araştırma geliştirme yatırımlarımız önceki yıla oranla yüzde 49 artış göstererek toplam 300 milyon TL olarak gerçekleşirken son 10 yılda Ar-Ge harcamalarımızın ciromuz içindeki ortalama payı yüzde 8 oldu." ifadelerini kullandı.

- "En çok tercih edilen otobüs markası yine Otokar oldu"

Görgüç, otobüs sektöründeki liderliklerini sürdürdüklerine işaret ederek "13'üncü kez Türkiye’nin otobüs pazarı lideri olduk. 2021 yılında satılan yaklaşık her iki otobüsten biri Otokar oldu. Türkiye’nin önemli şehir içi ulaşımı ihalelerini kazanarak bir kez daha Türkiye’nin üç büyük şehrinin, İstanbul, Ankara ve İzmir’in otobüs tedarikçisi olduk. Turizm ve servis taşımacılığının da en çok tercih edilen otobüs markası yine Otokar oldu. Kullanıcılarımıza bize duydukları güven için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ticari araçta otobüsün yanı sıra 8,5 tonluk kamyon pazarında Otokar’ın önemli oyunculardan biri olduğuna dikkati çeken Görgüç, "Faaliyet gösterdiğimiz 8,5 tonluk kamyon pazarında satışlarımızı pazar büyümesinin de üzerinde arttırdık." bilgisini verdi.

- "Avrupa’da hedef alternatif yakıtlı otobüslerle büyümek"

Otokar otobüslerinin bugün Avrupa başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkede yolcu taşımacılığında kullanıldığını vurgulayan Görgüç, şunları aktardı:

"2021 yılında hedef pazarımız olan Avrupa’da büyümemizi sürdürdük. Slovakya’nın başkenti için ürettiğimiz otobüslerimiz hizmet vermeye başladı. Avrupa’da İspanya, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelere ihracatımız sürerken bunun yanında Orta Doğu’dan yüksek adetli siparişler aldık. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın dört bir yanında, metropollerde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz. Başta Avrupa olmak üzere, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir şehirciliği benimseyen belediyeler 2021 yılında da alternatif yakıtlı araç tercihlerini sürdürdü. Alternatifli yakıtlı araçlar konusunda küresel rekabette önemli bir oyuncu olan şirketimiz, Ukrayna’nın yanı sıra Romanya ve Azerbaycan’dan doğalgazlı şehir içi otobüsleri için siparişler aldı."

Görgüç, Otokar’ın yeni nesil elektrikli otobüsünün tanıtım çalışmalarına Türkiye’nin yanı sıra Avrupa genelinde de devam ettiklerini aktararak "Elektrikli şehir içi otobüsümüz için Avrupa’da Almanya’da IAA Mobility Fuarı’nda 2 bin yolcu taşımacılığıyla başlayan tanıtım turumuz İspanya, İtalya, Fransa, Romanya ve Benelüks ülkeleriyle devam etti. Aracımız, kullanıcı ve operatörlerin büyük beğenisini kazandı. Gelecek yıllarda bu segmentte Avrupa’daki ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- "Otonom askeri araç geliştirmek için önemli bir adım attık"

Savunma sanayisinde NATO ülkelerinde ve Birleşmiş Milletler güçleri görevlerinde aktif olarak görev yapan Otokar askeri araçlarının 35'ten fazla dost ve müttefik ülkeye ihraç edildiğini hatırlatan Görgüç, savunma sanayisindeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl farklı coğrafyalardan aldığımız siparişlerin teslimatlarına odaklanırken koronavirüs pandemisi kaynaklı seyahat engellerinin kalkmasıyla dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinlik ve fuarlara katılma ve kullanıcılarımızla yüz yüze gelme fırsatı bulduk. ARMA 8x8 zırhlı aracımız ve TULPAR paletli muharebe aracımız Kazakistan ordusunun zorlu şartlarda gerçekleştirdiği testlerini üstün başarıyla tamamladı. Otonom askeri araç geliştirme ve uygulamalarına yönelik uluslararası bir iş birliği anlaşması imzalayarak insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda önemli bir adım attık."

- "Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konuları odağında yürütüyoruz"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, küresel bir marka olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Otokar’ın bir taraftan da teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini anlatarak "10 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge harcamamız 1,6 milyar TL'ye ulaştı. Çevre, sosyal ve yönetişim konularında yaptığımız çalışmalarla 6 yıldır Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konuları odağında yürütüyoruz. Yeşil Mutabakat’ın AB ile ticaretimize getirebileceği etkiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürürken, Koç Topluluğu’nun Kültürel Dönüşüm Programı'nın önemli bir parçası olan 2050 Karbon Nötr Programını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bu doğrultuda alternatif yakıtlar, enerji verimliliği ve yeşil satın alma gibi konular üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

- 2022 yılı hedefleri

Otokar’ın sürdürülebilir büyümesini 2022 yılında da korumayı hedeflediklerine dikkati çeken Görgüç, şunları kaydetti:

"Otomotiv ve savunma sanayisi alanlarında küresel bir oyuncu olma hedefimizden taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ticari araçlarda yurt içindeki lider konumumuzu sürdürürken yurt dışı pazarlarda başta Avrupa olmak üzere araç sayısı ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayisi alanında ürün ve kabiliyetlerimizi ülkemiz faydasına sunmaya devam edip, yurt dışındaki hedef pazarlarımızda varlığımızı artırmak için çalışacağız. Bu hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın özverileri gayretleri, kullanıcılarımızın güveni ve iş ortaklarımızla sürdürdüğümüz uyum ve iş birliği bizim en büyük gücümüz olacaktır."

Açıklamaya göre, ticari araç alanında fabrikadaki yatırım faaliyetlerine devam eden şirket, 2020 yılında imzaladığı IVECO BUS otobüslerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma kapsamında da ilk araçların üretim ve teslimatlarına başladı.

