YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Otomobil denize uçtu, 19 yaşındaki genç boğuldu

Otomobil denize uçtu, 19 yaşındaki genç boğuldu

12.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize uçan otomobilin içerisinden çıkarak kıyıya doğru yüzmeye çalışan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Otomobil denize uçtu, 19 yaşındaki genç boğuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, denize uçtu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde 35 NKK 10 plakalı S.K. isimli şahsın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Bankevler sahilinde kayalıklardan denize uçtu. İki kişinin olduğu araçtan şoför S.K. hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen S.K. otomobilin üzerine çıkıp bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri yardım çığlıkları üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yolcu koltuğunda oturan arkadaşı 19 yaşındaki Sadettin Sabırlı’yı göremeyen S.K. etrafta arkadaşını aradı. Sabırlı ise aracın içerisinden çıkıp, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, Jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Sabırlı’nın cansız bedeni ise dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Sahile getirilen Sabırlı’yı kurtarmak için sağlık ekipleri uzun süre mücadele etti. Sabırlı’dan geriye sahildeki ayakkabıları kaldı. Sabah saatlerinde ise araç vinç yardımıyla otomobil denizden çıkarıldı.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Mehmet Sığınır büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek, “Otomobil Akyarlar kavşağından sola saparak geliyor. Site önündeki çöp konteynerine çarpıyor. Daha sonra marketi geçince evin yan duvarına vuruyor. Hiç frene basmadan gelip burada kayalara çarpıyor ve denize düşüyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasten öldürme şüphelisi Köyceğiz polisinden kaçamadıKasten öldürme şüphelisi Köyceğiz polisinden kaçamadı
Zonguldak ile Filyos arasındaki tünellerin inşası sürüyorZonguldak ile Filyos arasındaki tünellerin inşası sürüyor
Samsun'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiSamsun'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:36
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.