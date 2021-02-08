Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Kültür Caddesi ile 603. Sokak’ın birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 603. Sokak’tan Kültür Caddesi’ne çıkış yapan H. P. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 ZJ 6867 plakalı Ford marka otomobil ile Kültür Caddesi’nde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışma neticeisnde yere yığılan elektrikli bisiklet sürücüsü Y. K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

