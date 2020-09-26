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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu 34.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu 34. Kilometrede meydana geldi. Hikmet Erpak sevk ve idaresindeki 46 DB 029 plakalı hafif ticari ile Gölbaşı’ndan Adıyaman istikametine seyrederken sola doğru dönmek istediği esnada arkasından aynı istikamete seyreden Osman Gülverdi sevk ve idaresindeki 02 AAK 470 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan Osman Gülverdi, Sultan Erpak, Arzu Ulu, Melek Erpak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman ve Besni ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

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