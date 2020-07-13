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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yarandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı kartal kavşağında meydana gelen kazada, S.A.

Kayseri’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yarandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı kartal kavşağında meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki 13 AB 058 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 38 JE 796 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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