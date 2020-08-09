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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mahmut Özsan idaresindeki 02 FN 088 plakalı motosiklet ile Hanifi Göçer idaresindeki Renault marka 02 KN 524 plakalı otomobille Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Özsan idaresindeki 02 FN 088 plakalı motosiklet ile Hanifi Göçer idaresindeki Renault marka 02 KN 524 plakalı otomobille Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Özsan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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