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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SİİRT HABERLERİ  | 14.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

Siirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Doğan Mahallesi Süreyya Öner Caddesi’nde meydana geldi.

Siirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Doğan Mahallesi Süreyya Öner Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 13 EB 518 plakalı otomobil ile sürücü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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