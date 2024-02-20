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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İHA İHA
20.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza; Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Ömür Taşçı’nın kullandığı 07 BIHN 025 plakalı motosiklet, 8134 Sokak’a ilerleyen Alman uyruklu Birgit Pfitzner yönetimindeki 07 AKY 392 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömür Taşçı’nın yardımına tesadüfen olay yerinden geçen sağlıkçılar koştu. Taşçı ve motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Şengöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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