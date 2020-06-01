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Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 01.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Denizli’den Ağrı’ya gitmek üzere yola çıkan C.

Sivas’ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Denizli’den Ağrı’ya gitmek üzere yola çıkan C. A. (46) yönetimindeki 20 ACR 611 plakalı otomobil Sivas-Erzincan Karayolu Zara kavşağında U dönüşü yapmak isteyen C. K. (65) yönetimindeki 58 TA 104 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobilde bulunan M.A. (38), İ.A. (48) ile C. A. (54) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan ikisi ilk tedavilerinin ardından Sivas’a sevk edildi.

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Duygu Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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