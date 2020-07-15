YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

AYDIN HABERLERİ  | 15.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı. Otomobilde bulunan 5 kişilik aile kendini dışarı atarak kurtuldu.
Olay bugün saat 15.30 sıralarında Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den Denizli istikametine hareket halinde bulunan İ.G. (37) Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi kavşağına yaklaştığında 03 YC 721 plakalı otomobilinin ön tarafından alevler yükseldiğini görünce otomobilini sağa çekerek araç içerisinde bulunan eşi ve üç çocuğunu hemen indirdi. Kendi imkanları ile otomobilinin yanan ön kısmını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına önce diğer araçların sürücüleri koştu. İtfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yanan otomobil daha fazla hasar almadan söndürülerek tehlike giderildi. Yangın sırasında Denizli istikametine giden yol tek taraflı trafiğe kapatılırken olay sırasında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu. Fren hidrolik sisteminden kaynaklandığı belirlenen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Aydın Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:38
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Menderes Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.