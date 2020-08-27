YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Otomobilin akaryakıt istasyonunun yakıt tankına çarpması güvenlik kamerasında

Otomobilin akaryakıt istasyonunun yakıt tankına çarpması güvenlik kamerasında

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kazada, istasyon çalışanıyla otomobil sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BD 644 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü ile o sırada bir araca yakıt dolduran pompa görevlisi C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Akaryakıt tankında hasar oluşurken, istasyonun bir kısmı kullanıma kapatıldı.

Bu arada, kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin hızla istasyona girişi, yakıt tankına çarpıp parçalaması ve çevredekilerin yaralıların yardımına gelmesi yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Drone hata kabul etmedi
Drone hata kabul etmedi
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:07
İkindi
16:50
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Şifa Eczanesi
Kandira
Çağla Eczanesi
Cayirova
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Kayra Eczanesi
Golcuk
Alemdar Eczanesi
Izmit
Selçuk Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Şair Turgut Uyar'ın oğluna Barınma Merkezi, sahip çıktı
Şair Turgut Uyar'ın oğluna Barınma Merkezi, sahip çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.