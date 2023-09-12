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Otomobilin güvenlik kulübesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobilin güvenlik kulübesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişeleri yakınında, Kadir P. idaresindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kulübede bulunan güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Süleyman Özkalalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Özkalalı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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