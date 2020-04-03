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Otoparklar Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezindeki yoğunluğun azaltılması için Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun talimatıyla yol kenarlarındaki otoparklar kapatıldı, ilçe girişinde polis kontrol noktası oluşturuldu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezindeki yoğunluğun azaltılması için Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun talimatıyla yol kenarlarındaki otoparklar kapatıldı, ilçe girişinde polis kontrol noktası oluşturuldu.
Kdz. Ereğli ilçesinde Korona Virüs vaka sayısının 13’e çıkması ile birlikte tedbirlerde giderek artırılıyor. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun talimatıyla merkezde kurulan Pazar yerinin kapatılmasının ardından bu günde bir cadde tamamen trafiğe kapatıldı, ilçe merkezindeki birçok caddede de otoparklar polis bariyerleri ve şeritlerle çevrilerek kullanıma kapatıldı. Kdz. Ereğli’de ayrıca polis ekipleri Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak mevkisinde kontrol noktası oluşturarak sürücülerin ve içerisindeki yolcuların ateşlerini ölçmeye başladı. Uygulamaların art niyetli olmadığını belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, tek amaçlarının insanların sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

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