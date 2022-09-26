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  4. Otoyol gişelerinde plakasını kapatan motosikletliye 946 lira ceza yazıldı

Otoyol gişelerinde plakasını kapatan motosikletliye 946 lira ceza yazıldı

26.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyol gişelerinde plakasını kapatan motosikletliye 946 lira ceza yazıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu'ndaki gişelere girerken plakasını kapatan motosikletliye, 946 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Başakşehir TEM Otoyolu Kuzey Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken tescil plakası arkadaki kişi tarafından elle kapatılan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 CER 516 plakalı motosiklet sürücüsünün R.B.T. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "tescil plakasını okunmaması için kapatmak"tan 750 ve "saygısızca araç kullanmak"tan 196 lira olmak üzere toplamda 946 lira cezai işlem uygulandı.

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