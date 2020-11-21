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Öykü Gürman'ın açıklaması sosyal medyada olay oldu! 'İnançsız birinin...'

21.11.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Öykü Gürman'ın açıklaması sosyal medyada olay oldu! 'İnançsız birinin...'

Şarkıcı Öykü Gürman, geçtiğimiz gün Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Gürman'ın 'Babam ateist. Ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inanmıyorum. İnançsızlık, egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi.' sözleri tartışma yarattı.

Şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda olay yaratacak sözler söyledi. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz gün Aslı Şafak’ın BloombergHT’de yayınlanan İşin Aslı programının konuğu oldu.
Aslı Şafak ile samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel şarkıcının babası ile ilgili söylediği sözler programa damga vurdu

“BABAM ATEİSTTİ..”

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı.

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“İNANÇSIZ İNSANIN MERHAMETLİ VE VİCDANLI OLABİLECEĞİNE ASLA İNANMIYORUM”

38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: “İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi.”

BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Samimi açıklamalarına devam eden güzel şarkıcı, Aslı Şafak’ın “Babanız tarafından sevildiniz mi” sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar” diye konuştu.

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