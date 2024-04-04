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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

İHA İHA
04.04.2024 14:20
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Malatya’nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Malatya’nın Kale ilçesi, Sarıot Mahalle muhtar seçimlerinde bir ilk yaşandı. 52 yaşındaki ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği muhtar seçiminden kura sonucu muhtar oldu.

Kale İlçesi, Sarıot Mahallesinde iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. Eski muhtar Ahmet Çakıl 39, rakibi Hediye Ceylan da 39 oy alınca muhtar, çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Hediye Ceylan Sarıot Mahallesinin yeni muhtarı oldu.
Muhtarlık seçimine dair kısa bir değerlendirmede bulunan Muhtar Hediye Ceylan, “İlk işim, köyümüzün yukarısındaki maden ocağına giden yolun köyümüzden kaldırılması olacaktır. Köyün biriken sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım. Kadından muhtar olmaz diyenleri utandıracağım. Halkımız bana güvendi oylarını verdi, onları mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

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