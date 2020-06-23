Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

Türkiye’nin en kapsamlı oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup” İzmir’de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den çıkacak oyun girişimleri, Türkiye’yi global oyun endüstrisinde çok daha yukarılara taşıyabilir. Oyun dünyasının kalbi İzmir’de atacak” dedi.

Oyun endüstrisinin her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de, İzmir bu alanda önemli bir etkinliğe imza atacak. Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında genç girişimcileri desteklemeyi ve milyonlarca dolarlık yatırımlar haline gelebilecek yeni fikirlerin önünü açmayı hedefleyen ödüllü oyun girişimciliği yarışması İzmir’de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ESL Türkiye iş birliğinde yapılacak Next Game Startup - Oyun Girişimciliği Yarışması çevirimiçi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son yıllarda oyun endüstrisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, “İzmir’den çıkacak oyun girişimleri, Türkiye’yi global oyun endüstrisinde çok daha yukarılara taşıyabilir. Oyun dünyasının kalbi İzmir’de atacak” dedi.

“Potansiyeli ortaya çıkaracağız”

Oyun sektörünün global olarak büyüklüğünün 152 milyar dolar olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir kıyaslama yaparsak dünyada spor endüstrisinin değeri 488,5 milyar dolar. Film endüstrisi 136 milyar dolar, müzik endüstrisi ise 19,1 milyar dolar. Bu rakamlar oyun endüstrisinin ne kadar büyük olduğunu ve taşıdığı potansiyeli gösteriyor. Türkiye oyun pazarı ise 850 milyon doların üzerindeki hacmi ile dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Her sene oyun alanında yerli girişimlerimizin dünya çapındaki başarılarına şahitlik ediyoruz. 2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak Games’in, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük oyun firmalarından birine 1,8 milyar dolar gibi bir rakamla satılması, ülkemizdeki oyun girişimlerinin başarısı ve bu alandaki potansiyeline önemli bir örnek. Bu potansiyeli açığa çıkarmak mümkün. Yeter ki oyun dünyasının sunduğu fırsat ve avantajları, en etkili şekilde ve zaman kaybetmeden değerlendirmek için elimizden geleni yapalım. Bu festival gibi ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ile bu sıralamadaki yerimizin hızla yukarılara çıkacağına eminim.”

"Oyun girişimciliğine destek vermeye devam edeceğiz"

İzmir’in yeni yatırımların, teknolojik inovasyonların ve inovatif üretimlerin cazibe merkezi olması için uygun bir kent ekosistemi oluşturduklarına değinen Soyer, “Bunu, şehrimizdeki tüm paydaşlarla birlikte, bir kent koalisyonu vizyonuyla inşa ediyoruz. Ülkemizin en önemli oyun ve e-spor organizasyonu INTEL ESL Gaming Fest’e ev sahipliği yapmayı ve girişimcileri desteklemeyi, İzmir’e katkısı nedeniyle de çok önemsiyoruz. İzmir’den çıkacak oyun girişimleri, Türkiye’yi global oyun endüstrisinde çok daha yukarılara taşıyabilir. Intel ESL Gamingfest ile oyun dünyasının kalbi İzmir’de atacak. İzmir’de nefes alacak ve İzmir’den gelişip Türkiye’ye yayılacak. Bunun için elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Oyun girişimciliğine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, İzmir’i girişimcilik ve inovasyonun gözde şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini, odaklanacakları sektörler arasında yer alan oyun sektörünü destekleyecek her etkinlikte yer alacaklarını söyledi.

Dereceye girenlere ödül var

15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler; ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek. Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin Eylül ayında 89’uncu İzmir Enternasyonel Fuarı yapacağı sunumların ardından belirlenecek. Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün olacak. Yarışmada ilk ona giren girişimlere Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 milyon TL avans fonu sağlanacak. Girişimlerin başarılı olup gelir elde etmeleri durumunda geri ödeme şeklinde alacakları finansal destek ile projelerini geliştirme fırsatı bulacak. Yarışmada birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe giren girişimcilere tanıtım, mentorluk desteği verilecek. İlk üçe giren oyunlara para ödülünün yanı sıra 200 bin liranın üzerinde hizmet desteği sağlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli’de ortak çalışma alanı ve ofis desteği yarışma kazananlarına sağlanacak.