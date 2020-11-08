MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Ahmet Uz'dan kötü haber! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

Oyuncu Ahmet Uz'dan kötü haber! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

08.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oyuncu Ahmet Uz'dan kötü haber! Ahmet Uz yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii’inden son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz.

AHMET UZ KİMDİR?

Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Film Yapımcısı, Seslendirme Sanatçısı. Tam adı Zekai Ahmet Uz. 22 Mart 1945, Ankara doğumlu. Müzisyen bir ailedendir. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu.

100’den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
4 ameliyat oldu şehri terk etti! Hasat paylaşımı4 ameliyat oldu şehri terk etti! Hasat paylaşımı
Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'

Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'

Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!

Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Otomobilden fırlayan genç öldü

Otomobilden fırlayan genç öldü

Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

Öpüşmenin dozunu kaçırınca.... Mekandan atıldı

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Diğer Haberler

Sercan Yıldırım futbol okulunda Aycan Yanaç’ı ağırladı!

Futbolu bırakmadı! Aycan hayaline ortak oldu

Koronavirüs olan İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti!

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

İstanbul’dan kaçıp Ege’ye yerleşen Aslıhan Gürbüz zeytin hasadında

4 ameliyat oldu şehri terk etti! Hasat paylaşımı

Yasemin Şefkatli İdo'nun aldığı tek taşı gizledi

İdo'nun aldığı tek taşı gizledi

Lady Gaga Joe Biden'in kazandığını duyunca ağladı

Lady Gaga Joe Biden'in kazandığını duyunca ağladı

Ayda'nın taburcu olduğu anları gören Pınar Altuğ isyan etti

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.