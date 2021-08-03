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  4. Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'taki orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'taki orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor

03.08.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Milas'ta ormanlık alanda devam eden orman yangınına gece de karadan müdahaleler sürüyor. Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı. Alevlerin ortasında çekilen görüntülerde İbrahim Çelikkol'un en ön safta yangına müdahale ettiği görüldü.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.

Sandal paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sandal'ın paylaştığı videoda Milas'ta termik santralin dibine kadar gelen alevlere karşı İbrahim Çelikkol'un en safta çalışmalara katıldığı görüldü. Çelikkol'un itfaiye aracının hortumuyla alevlerin yanına kadar girerek söndürme çalışmaları yapması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol Mustafa Sandal
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