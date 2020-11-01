Oyundan alınan Diagne, Fatih Terim'e tepki gösterdi!

Galatasaray'da cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapan Mbaye Diagne yokları oynadı.Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan, sadece 9 pas yapıp hiç şut atamayan Senegalli santrforu, 56. dakikada oyundan aldı. Bu duruma bozulan 29 yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Tecrübeli hoca Senegalli golcü için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.
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