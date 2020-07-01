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Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti iddası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi. Şiddet sonrası darp raporu alan Bulutsuz'un Ozan Güven'e dava açmaya hazırlandığı da iddialar arasında.

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti iddası!

Sık sık agresif tavırlarıyla gündeme gelen Ozan Güven'in sosyal medya uzmanı olan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.

DARP RAPORU ALDI

Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz'un Güven'den şikayetçi olacağı öğrenildi.

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'EL ELE OLUNCA BİR ŞEY OLMAZ'

Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti. Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına "İyi ki doğmuş sevgili. 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notunu düşmüştü.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFINI SİLDİ

Yaşanan kötü olaydan sonra Deniz Bulutsuz o fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.

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