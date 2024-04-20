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Ozan Kabak, Almanya'da şov yapıyor şov!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2024 18:53
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Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 30'uncu hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı sahasında 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ozan Kabak, 66'ncı dakikada takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Ozan Kabak, Almanya'da şov yapıyor şov!
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. PreZero Arena'da oynanan karşılaşmada Sören Storks düdük çaldı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Hoffenheim, rakibini 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Wout Weghorst, 58'inci dakikada Grischa Prömel, 66'ncı dakikada Ozan Kabak ve 90+1'inci dakikada Anton Stach kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 39, 78 ve 89'uncu dakikalarda Robin Hack'tan geldi. Bu sonucun ardından Hoffenheim, puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla 9'uncu sırada yer aldı. Mönchengladbach ise 31 puanla 11'inci sırada kaldı.

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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