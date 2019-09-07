SPOR

Ozan Kabak, formasına kavuştu

ALMANYA HABERLERİ  | 07.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

Schalke 04 Kulübü'ne transfer olduktan sonra çıktığı ikinci idmanda sakatlanarak uzun süre takımından ayrı kalan Ozan Kabak, 3'üncü Lig ekiplerinden FC Viktoria Köln ile dün akşam oynanan özel maçta ilk kez yeni ekibinin formasını giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Ozan Kabak, formasına kavuştu

VFB Stuttgart'tan Schalke 04 Kulübü'ne transfer olduktan sonra sezon öncesi hazırlık döneminde 3 Temmuz tarihinde çıktığı ikinci antrenmanda sakatlanan Ozan Kabak, Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Viktoria Köln ile dün akşam oynanan özel maçta ilk kez yeni takımının forması giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Maçta sık sık takımının ataklarına katkıda bulunan savunma oyuncusu, rakibin geliştirdiği ataklar sırasında da kritik müdahaleler yaptı.

Karşılaşmaya yedek ağırlıklı kadrosuyla çıkan Schalke 04, FC Viktoria Köln'e 4-2 mağlup oldu.

90 dakika forma giydiği karşılaşmanın ardından Alman spor dergisi Revier Sport'ta röportaj veren Ozan Kabak, "Sonunda Schalke 04 forması giydiğim için çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun, hazırlık maçı da olsa, 90 dakika forma giyebildim. İnşallah daha çok çalışarak bu formayı alacağım ve ligde de forma giyeceğim" dedi.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık ve takımı Schalke 04 ile ilgili sorular üzerine de şunları söyledi:

"Sakatlığım geçti, ayağım çok iyi ve bir sorunum yok. Takım olarak da çok iyiyiz, hep beraber kenetlendik. Ligdeki son maçta da galibiyet aldık. Takımın galibiyeti için de çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanarak yolumuza devam ederiz." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak Schalke 04 Kulübü Almanya

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