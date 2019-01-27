Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Stuttgart’ı 4-1 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena’da Stuttgart'ı konuk etti. Stuttgart takımında, Galatasaray’dan devre arasında transfer edilen 18 yaşındaki Türk savunma oyuncusu Ozan Kabak, ilk 11'de yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 5. dakikada Thiago Alcantara ve 26. dakikada Anastasios Donis’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 56. dakikada Christian Gentner'in topu kendi kalesine göndermesiyle 2-1 öne geçti.
Münih ekibi, 71. dakikada Leon Goretzka ve 84. dakikada Robert Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Bundesliga'da ilk kez forma giyen Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve lider Borussia Dortmund'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Stuttgart ise 14 puanla 16. sırada kaldı.
G.Saray transferi bitirdi
Söz Muslera ve Fernando'da
Dortmund şov sürüyor
Transferde bir bomba daha patladı
F.Bahçe'yi geri çevirdi! Beşiktaş'a gidiyor
Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı
Moses ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de ortaya sahaya iki aday
Monaco'da ikinci Jardim dönemi
Şenol Güneş ayrılığı açıkladı
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Okuyucu Yorumları 1 yorum