Ozan Tufan'a hakaretler yağdırdı! Resmen takımdan gitmesini beklemiş! ''Gerçek bir rezalet''

Ozan Tufan'ın Watford günlerinden takım arkadaşı olan Dan Gosling, açıklamalarda bulundu. Watford'un küme düşmesini sindiremeyen Dan Gosling, hırsını Ozan Tufan'dan çıkardı.

"KULÜP BATSA ONA NE? UMURSAMIYORDU!"

Watford'un küme düşmesinin ardından röportaj veren Dan Gosling doğrudan Ozan Tufan'ı hedef aldı. Hırsını bir türlü alamayan Dan Gosling, Ozan Tufan'a hakaretler yağdırdı. Gosling, "Ozan'ı bir Türk takımından transfer ettiler. Kiralık olarak gelmişti ve kiralık oyuncular kulüp batsa bile umursamaz. Daha önce İngiliz futbolunda oynanamamış birini transfer etmek ne kadar doğru? Takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. Hiçbir şeyi umursamıyordu!" dedi.

HIZINI ALAMADI KİLOSU HAKKINDA DA HAKARETLER YAĞDIRDI

Dan Gosling, Ozan Tufan hakkında hızını alamayıp sözlerine devam etti. Dan Gosling, "Buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Gerçek bir rezaletti. Gördüğüm en kötü oyuncu topluluğunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



