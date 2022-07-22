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Ozan Tufan'a hakaretler yağdırdı! Resmen takımdan gitmesini beklemiş! ''Gerçek bir rezalet''

22.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan'ın eski takım arkadaşı Dan Gosling açtı ağzını yumdu gözünü! Ozan'ın takımdan ayrılmasından sonra röportaj veren Dan Gosling, milli oyuncu hakkında hakarete varacak şekilde açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'a hakaretler yağdırdı! Resmen takımdan gitmesini beklemiş! ''Gerçek bir rezalet''

Ozan Tufan'ın Watford günlerinden takım arkadaşı olan Dan Gosling, açıklamalarda bulundu. Watford'un küme düşmesini sindiremeyen Dan Gosling, hırsını Ozan Tufan'dan çıkardı.

"KULÜP BATSA ONA NE? UMURSAMIYORDU!"

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Watford'un küme düşmesinin ardından röportaj veren Dan Gosling doğrudan Ozan Tufan'ı hedef aldı. Hırsını bir türlü alamayan Dan Gosling, Ozan Tufan'a hakaretler yağdırdı. Gosling, "Ozan'ı bir Türk takımından transfer ettiler. Kiralık olarak gelmişti ve kiralık oyuncular kulüp batsa bile umursamaz. Daha önce İngiliz futbolunda oynanamamış birini transfer etmek ne kadar doğru? Takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. Hiçbir şeyi umursamıyordu!" dedi.

HIZINI ALAMADI KİLOSU HAKKINDA DA HAKARETLER YAĞDIRDI

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Dan Gosling, Ozan Tufan hakkında hızını alamayıp sözlerine devam etti. Dan Gosling, "Buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Gerçek bir rezaletti. Gördüğüm en kötü oyuncu topluluğunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan hull city watford
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan üşenmedim girdim istatistklerine baktım. Ozandan betersn ne gol var ne asist bir ortasaha mevkisinde oynuyor

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