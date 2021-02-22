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  4. Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

22.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği karşılaşmanın ilk yarısı biterken, Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e tepki geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı. Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.

OZAN TUFAN'DAN HAKEME TEPKİ

İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Ozan Tufan "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleri canlı yayına yansıdı.

PENALTI BEKLEDİLER

Fenerbahçe'de 14. dakikada ceza sahasında yerde kalan Osayi-Samuel penaltı bekledi. Hüseyin Göçek, Göztepe lehine faul kararı verdi. (Akşam)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
beraberliği sağlayım diye kaç defa frikik attırdı daha ne yapsın bırakın bu işleri top oynayında maç alın her hafta hakem kıyakmı yapar sandınız rıze ve hatay maçlarında yaptılar ya alıştınız kıyağa ama çekirge bir sıcrar ıkı sıcrar üçte gümmm
Ozan hakem olmasa daha çok yerdiniz nankör!. Ruhsuz takım Emre Erol acil istifa
ÖNCE DOĞRU KADEME ALMAYI SONRA TOPU DOĞRU YERE GÖNDERMEYİ ÖĞREN ONDAN SONRA KONUŞ. FUTBOL KATİLİ GİBİ OYNUYORSUN. BUNU MİLLİ TAKIMDA NASIL OYNATIYORLARDI ANLAMIŞ DEĞİLİM. KİMLERİN ELİNE KALDI TÜRK FUTBOLU..

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