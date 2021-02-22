Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı. Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ile başladı.

OZAN TUFAN'DAN HAKEME TEPKİ

İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Ozan Tufan "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleri canlı yayına yansıdı.

PENALTI BEKLEDİLER

Fenerbahçe'de 14. dakikada ceza sahasında yerde kalan Osayi-Samuel penaltı bekledi. Hüseyin Göçek, Göztepe lehine faul kararı verdi. (Akşam)

