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Ozan Tufan'dan yönetime Fatih Terim resti

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2020 19:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan art arda transfer Ozan Tufan'ı tedirgin etti. Milli futbolcu, takımdan ayrılmak için gemileri yakmış durumda.

Ozan Tufan'dan yönetime Fatih Terim resti

Mert Hakan ve Sosa’nın transferlerinden sonra Ozan Tufan, Fenerbahçe’de yedeği düştü. Kendisiyle geçen sezon sözleşme yenilenirken, “Kaptanlık” ve “Sürekli oynama sözü” verilen Ozan, kaptanlığı Gönül’e sahadaki yerini ise Mert Hakan’a kaptırdı. Böylelikle 25 yaşındaki orta sahaya verilen sözler bir anda yok oldu.

TOPUN AĞZINA GELDİ

Yeni sezona fırtına gibi giren ve tüm testlerde en iyi olduğu haberleri gelen genç oyuncunun özellikle Sosa transferinden çok etkilendiği bildirildi. Son dönemde Dorukhan’la takas edileceğine dair haberler çıkan Ozan’ın bu haberlere yalanlama gelmemesine de bozuk olduğu ortaya çıktı.

Ozan Tufan, yönetime: “İlk senelerimde olduğu gibi yedek oturmak istemiyorum. Gider Galatasaray’da oynarım. Zaten Fatih hoca bana her zaman kapısının açık olduğunu söylüyor.” dedi.


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