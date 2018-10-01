Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Instagram hesabından yeni dövmelerini paylaşarak "Patience" (Sabır) yazan ve melek dövmesini gösteren Ozan Tufan'ın bu dövmesinin aynısı Amerikalı şarkıcı Justin Bieber'da da bulunuyor.
Ozan'ın yoruma açık yaptığı dövme paylaşımına birçok yorum geldi.
İşte onlardan bazıları;
Dövme yaptırarak sabır olmaz, Fenerbahçe için ruhunu ortaya koyarak olur, birde gecelere akmakla hiç olmaz
Senin gibi bir futbolcusu olan büyük Fenerbahçe taraftarına gerçekten sabır
Biz mi sabır edicez iyi olman için yoksa sen mi sabır ediyorsun gitmek için?
Dövme falan yaptıracağına adam gibi topunu oynasan keşke
İŞTE JUSTIN BIEBER'IN DÖVMESİ..
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