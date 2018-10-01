SPOR

Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun kadro dışı bırakıp U21 takımına gönderdiği Ozan Tufan sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Instagram hesabından yeni dövmelerini paylaşarak "Patience" (Sabır) yazan ve melek dövmesini gösteren Ozan Tufan'ın bu dövmesinin aynısı Amerikalı şarkıcı Justin Bieber'da da bulunuyor.

301538316024

Ozan'ın yoruma açık yaptığı dövme paylaşımına birçok yorum geldi.

İşte onlardan bazıları;

  • Dövme yaptırarak sabır olmaz, Fenerbahçe için ruhunu ortaya koyarak olur, birde gecelere akmakla hiç olmaz

  • Senin gibi bir futbolcusu olan büyük Fenerbahçe taraftarına gerçekten sabır

  • Biz mi sabır edicez iyi olman için yoksa sen mi sabır ediyorsun gitmek için?

  • Dövme falan yaptıracağına adam gibi topunu oynasan keşke

  • U21 de bile oynayamıyorsun kardeş aldığın paranın hakkını vermek gerekirken anca dövme yaptır.

İŞTE JUSTIN BIEBER'IN DÖVMESİ..

301538316176


PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!
Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'dan şok Davide Comolli açıklaması! Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'dan şok Davide Comolli açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!

Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!

Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'dan şok Davide Comolli açıklaması!

Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'dan şok Davide Comolli açıklaması!

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.