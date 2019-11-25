Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın şok görüntüsü!

Süper Lig'de 12. haftasında 0-0 biten Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ile Altay Bayındır'ın görüntüleri çok konuşuldu.

Fenerbahçe Kulübü, Acquah'la ikili mücadeleye giren ve pozisyonda kırmızı kart bekleyen Ozan Tufan'ın ayak bileğinin ile genç kaleci Altay Bayındır'ın Adis Jahovic'le girdiği ikili mücadele sonrasında bacağının son halini paylaştı.

"METE KALKAVAN VAR'A BİLE GİTMEDİ"

Ozan Tufan, maç sonrası pozisyonla ilgili olarak ""İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktı. Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Yerde kıvranıyorum. Bence kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan, 'VAR'a bile gitmedi" ifadelerini kullandı.

