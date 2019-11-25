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Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın şok görüntüsü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2019 07:59 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ile Altay Bayındır'ın görüntüleri çok konuşuldu.

Süper Lig'de 12. haftasında 0-0 biten Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ile Altay Bayındır'ın görüntüleri çok konuşuldu.

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Fenerbahçe Kulübü, Acquah'la ikili mücadeleye giren ve pozisyonda kırmızı kart bekleyen Ozan Tufan'ın ayak bileğinin ile genç kaleci Altay Bayındır'ın Adis Jahovic'le girdiği ikili mücadele sonrasında bacağının son halini paylaştı.

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"METE KALKAVAN VAR'A BİLE GİTMEDİ"

Ozan Tufan, maç sonrası pozisyonla ilgili olarak ""İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktı. Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Yerde kıvranıyorum. Bence kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan, 'VAR'a bile gitmedi" ifadelerini kullandı.

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Altay Bayındır ozan tufan Fenerbahçe Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
Adamın verilen golünü iptal et bedava penaltı ver ona birşey yok faule maruz kalınca itiraz et ADALET HERKES IÇIN OLSUN
@83umut ya yerim senin golünü hoşaf gidin bi kural öğrenin.. ceza sahası içinde kaleciye temas edemezsin bozamazsın en fak engelin fauldür hala zırlıyorsunuz gol diye..
@83umut hadi lan ordan fetoş gay saraylı sizi son 20 şapiyonluğunuz şabeli sizin
@taximlei İYİ OKU KALECİNİN DOKUNULMAZLIĞI NEREDE BAŞLIYOR BAK OKU DA ÖĞREN Kaleciler kale alanı içerisinde dokunulmazdır. Ceza sahası içinde olmak kaydıyla, topa elle dokunması kurallar içinde olan tek oyuncudur. YANİ KALECİNİN DOKUNULMAZLIĞI CEZA SAHASI DEĞİL KALE ALANIDIR
şikeciler kollana kollana ligde kalıyorsunuz her yıl dua edin mete' ye
FENER İNCE İNCE DOĞRANIYOR..BU TETİKÇİ HAKEMLER VARKEN ŞAMPİYON DEĞİL 3 E BİLE GİREMEZ..OZANIN AYAĞI KIRILMADAN FAUL ÇALMIYOR BELLİKİ..
fenev ince ince kollaniyor diyecektim galiba yanlış yazdın! sahada suratına dirsek yemeyen Malatyalı futbolcu kalmadı
@lvnt.kzk zaten şikebahçenin işi hep bu penalı verilmedi kırmızı kart verilmedi ondan sonra avrupadada sıfır çekip geri geliyonuz bu pozisyonlara hiç bir şey vermiyorlar ondan avrupa bizden hep önde
@askk_engel_tanimaz hadi lan avrupada bir halt yiyemiyorsunuz gelip boş teneke muhabbeti yapmayın
abrupa fatihi! takımının boş taraftarı ancak çamur atmayı sever
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