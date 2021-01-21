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Özdilek’te yarıyıla özel indirimler başlıyor

21.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Özdilek’te yarıyıla özel indirimler başlıyor

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla ’iyi tatiller, mutlu alışverişler” sloganıyla hazırladığı ’Karneval’ kampanyasıyla Özdilek, 22-31 Ocak tarihleri arasında aileleri ve çocukları sevindirecek indirim fırsatları sunuyor.Uzaktan eğitim yöntemiyle yeni bir eğitim - öğretim dönemini daha tamamlayan öğrenciler, 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline başlıyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla ’iyi tatiller, mutlu alışverişler” sloganıyla hazırladığı ’Karneval’ kampanyasıyla Özdilek, 22-31 Ocak tarihleri arasında aileleri ve çocukları sevindirecek indirim fırsatları sunuyor.
Uzaktan eğitim yöntemiyle yeni bir eğitim - öğretim dönemini daha tamamlayan öğrenciler, 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline başlıyor. ’Karneval’ kampanyasına özel indirimler, Özdilek AVM’leri, departman mağazaları, hipermarketleri ve çevrim içi alışveriş sitesi özdilekteyim.com’da çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynleri bekliyor.
Çocuklara özel lisanslı ev tekstili ürünlerinden, bornoz havlu takımlarına, kız ve erkek çocukları için 3’lü eşofman takımlarına, oyuncak bebek modellerinden, erkek çocukları için kumandalı oyuncak iş makinelerine, hem eğlenceli hem de öğretici puzzle ve zeka gibi kutu oyunlarına kadar bir çok üründe indirimler sunuluyor. Boya takımları, boyama kitapları, oyun hamurları, evde kullanıma uygun yazı tahtaları da çocuklar için hediye alınabilecek indirimli ürünler arasında yer alıyor.
Karne heyecanı yaşayan minikler dışında büyükleri de kapsayan, kadın ve erkek giyim ürünlerinde geçerli olacak etiketli ürünler de Özdilek’te indirimli olarak misafirlerini bekliyor. Misafirlerine karnaval coşkusu sunan, 22 ve 31 Ocak tarihleri arasında devam edecek ’Karneval’ kampanyasını kaçırmayın.

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