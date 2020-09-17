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Özel Etüt Merkezlerine Covid-19 uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Mersin’deki özel etüt merkezleri korona virüs salgınına karşı uyarıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bulunan özel etüt merkezleri ziyaret edilerek Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Mersin’deki özel etüt merkezleri korona virüs salgınına karşı uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bulunan özel etüt merkezleri ziyaret edilerek Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, kurallara uyulması konusunda uyardı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

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