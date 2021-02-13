(Özel) Karantinadaki vatandaşlara yardıma koşan hayırsever fırıncı

Eskişehir’de zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan hayırsever fırın işletmecisi İsmet Şarlak, yakınında olan karantina altındaki 40 haneli Sakinler Apartmanı önüde sabah ve akşam ücretsiz ekmek servisi yapıyor.

Batıkent mahallesinde yaklaşık 1 hafta önce korona virüs sebebiyle karantinaya alınan ve 98 kişinin bulunduğu Sakinler Apartmanı’nda zorlu süreç devam ediyor. Dışarıya çıkmaları ve apartmana dışarıdan girişin yasak olmasıyla ihtiyaçlarını sipariş vererek karşılamaya çalışan apartman sakinlerinin yardımına mahalledeki fırın yetişti. Telefonla ekmek siparişi verilmesi üzerine yaşanan karantinaya duyarsız kalmayan fırın işletmecileri, apartmanın önüne her gün sabah ve akşam ekmek götürüyor. Ekmekleri bahçe çitlerine asıp ihtiyaç durumunda alınmasını sağlayan fırıncı, hiçbir şekilde ücret talebinde de bulunmuyor,

“Günde 50-60 tane ekmek veriyoruz”

Gönüllü bir şekilde mahallelerindeki karantina dolayısıyla zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan fırın işletmecisi İsmet Şarlak, “Hafta sonları bizim evlere servisimiz oluyor. Bizi karantinadaki apartmandan bir müşterimiz aradı ve paket servisi istediğini söyledi. Ondan sonra da ben oraya günde 2 kez olmak üzere ekmeklerini bırakmaya başladım. Günde 50-60 tane ekmek veriyoruz. Apartmana tamamen giriş çıkış yasak olduğu için insanları mağdur etmemek adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekmek yetmediğinde de takviye yapıyoruz. Biz kurulduğumuzdan beri kapımıza kim gelirse gelsin arkamızı dönmedik ve hep yardımcı olmaya çalıştık. Herhangi bir ücret almıyoruz, sağ olsunlar onlar da bize çiçek gönderiyorlar. Bu durum herkesin başına gelebilecek bir şey. Çalışamayan insan da çok fazla, komşularımız zor durumda, bence herkes elinden geldiğince destek olmalı. Herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.