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Özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol savcılık kararıyla açıldı

07.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol savcılık kararıyla açıldı

Konya'da özel mülk olan araziden geçtiği gerekçesiyle sahibince kapatılan yol, savcılık kararıyla yeniden trafiğe açıldı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nden 16 bin 670 metrekarelik bir arsa aldı.

Yakın zamanda gayrimenkulün kontrolü için avukatı Metin Tevfik Buğdaycı'ya vekalet veren Schumacher, arazisinin 11 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi.

Schumacher'in avukatı Buğdağcı'nın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı yer tespiti davasıyla arsasının 11 bin metrekaresinden 3 gidiş, 3 geliş yol geçtiği belirlendi.

Schumacher, tespit davası kararına dayanarak Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nin arazisinden geçen bölümünü avukatı aracılığıyla duba, şerit ve kumla ulaşıma kapattırdı.

Yolun kapalı olduğunu gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan yol, nöbetçi savcılık kararıyla yeniden açıldı.

Schumacher'in avukatı Metin Tevfik Buğdaycı, yasal hakları çerçevesinde müvekkilinin isteğiyle yolu kapattıklarını söyledi.

Buğdaycı, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Gerekli yasal girişimlerde bulunduk ama sonuç alamadık. Müvekkilimle görüşerek konuyu değerlendirdik. Züleyha hanım da 'Yolu kapatalım.' dedi. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Bu yüzden hakkımızı korumak için yolu kapattık. Biz yolu kapattıktan sonra nöbetçi savcılık kararıyla yol yeniden açılmış. Haklarımızı korumak için yasal mücadelemiz devam edecek. İlerleyen günlerde yolu yeniden kapatmayı düşünüyoruz."

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