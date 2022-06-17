Özel öğrenciler hayvan sevgisi ve bahçe işleriyle hayata adapte oluyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunda "Engelsiz Hayata Merhaba" projesi ile öğrencilerin sosyal hayata daha kolay uyumlanmaları amaçlanıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise olarak üç kademede 147 Down sendromlu ve otizmli öğrenciye eğitim verilen okulda, çocukların sosyal duyarlılığının geliştirilmesi ve sosyal aktivitelerle toplumla daha fazla iç içe olmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda uygulamaya alınan "Engelsiz Hayata Merhaba" projesiyle hayvan ve doğa sevgisi kazanmaları amacıyla çocuklar okulun bahçesindeki özel alanda öğretmenleriyle 2 köpeğe bakarken, oluşturulan bahçede de meyve sebze yetiştiriyor.

Proje yürütücüsü ve okulun görsel sanatlar öğretmeni Pelin Sağıroğlu, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylere sosyal bilinç aşılandığında daha faydalı bireyler olabileceklerini söyledi.

Çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı başında projenin uygulamaya konulduğunu belirten Sağıroğlu, "Okulumuza gelen çocukların çoğunluğu kırsal alanda yaşıyor. Bu çocukların sosyal duyarlılığını artırmak istiyoruz. Çocukların sosyal hayata son derece güzel ve iyi geçmesi için gayret ediyoruz." dedi.

- "Çocukların hayatında ince bir bağ oluşturmak istiyoruz"

Fiziki kapasitesi geniş olan okullarının bahçesinde barınak oluşturarak köpekler aldıklarını anlatan Sağıroğlu, "Öğrencilerimizle köpeklerin bakımını yapıyoruz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz. Aynı zamanda bahçemizde çocuklarımızla fasulye, patates, çilek, salatalık, biber gibi meyve sebzeler ekerek doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Çocuklar okulda hayvanlarla ilgilenmekten ve bahçede sebze yetiştirmekten çok büyük keyif alıyor." diye konuştu.

Sağıroğlu, projenin yaz dönemini de kapsadığını dile getirerek, çok olumlu geri bildirimler aldıklarını, çocukların sosyalleşmesi ve topluma yakınlaşması için çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşıladıklarını aktaran Sağıroğlu, sözlerini, "Proje kapsamında çocuklarımız yaz döneminde evlerinde, bahçelerinde sevdikleri bir sebze ya da meyveyi yetiştirecek, bakımlarını yapacak ve gelişimini takip edecek. Hatta imkanı olan kedi, köpek, kuş besleyecek. Bununla çocukların hayatında ince bir bağ oluşturmak istiyoruz. Çocuklara öncelikle sevgiyi, üretmeyi öğretiyoruz. insan, hayvan ve doğa sevgisi aşılıyoruz. Bunlar çocukları hem sakinleştiren hem de gelecek yaşamda sosyal aktivitelerle topluma yakınlaşmalarını sağlayan projeler." diye tamamladı.

