YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Özel öğrencilerin becerilerini arttıran atölyeler

Özel öğrencilerin becerilerini arttıran atölyeler

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi el sanatları ve seramik atölyeleriyle özel öğrencilerin el becerilerini geliştiriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi el sanatları ve seramik atölyeleriyle özel öğrencilerin el becerilerini geliştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. El sanatları ve Seramik atölyelerinde 107 öğrenci eğitim alıyor. Seramik eğitmeni Sultan Melek Kabaca ve El sanatları eğitmeni Şebnem Acar’ın verdiği derslerde özel öğrencilere malzemeyi yoğurma, şekil verme, seramik fırını kullanma, malzemeyi boyama ve cilalama eğitimleri veriliyor. Çocuklar toprağa temas ederek negatif enerjilerini atıp, el becerilerini ve kaba motor becerilerini geliştiriyor.
Eğitimler hakkında bilgi veren seramik eğitmeni Sultan Melek Kabaca, “Atölyemizde seramik ham çamurumuzla şekillendirme, dekor, boyama, sırlama, yaparak fırında pişirim ile son haliyle seramik ürünler yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize seramik kalıplarında döküm yaparak değişik modellerde üretim yapmayı da öğretiyoruz. Değişik modeller ile seramik ürünler yapan öğrencilerimiz kendine güven duyan, mutlu olan, üreten, arkadaşlarıyla grup çalışmalarında uyumlu çalışan öğrenciler oluyor. El sanatları programımızda amaçladığımız kurumumuzdaki engelli bireylere el sanatları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.