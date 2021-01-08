(Özel) Rahva Ovası’nın ve Atatürk Dağı’nın sis altındaki muhteşem görüntüsü

Bitlis’te bulunan Rahva Ovası ve Atatürk Dağı oluşan sis bulutu altında kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bu yıl kar yağışının fazla olmamasına rağmen il genelinde soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Soğuk hava ile birlikte oluşan sis yüksek rakımlı bölgelerde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Özellikle Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Ovası ve Atatürk Dağı yoğun sis bulutunun altında kalıyor. Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar ise Tatvan’da bulunan taşlı tepe mevki ile Nemrut Krater Dağı’na çıkarak sis bulutu ile ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkararak çektikleri eşsiz güzellikte fotoğrafları arşivlerine katıyor.

