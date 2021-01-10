Özel sektör öğretmenleri dernekleştiler

Sosyal medya üzerinde toplanıp kısa sürede otuz altı bin kişiye ulaşan öğretmenler dernek kurup özlük haklarına kavuşabilmek için girişimlerde bulunuyorlar.

Yaklaşık yedi ay önce sosyal paylaşım sitesinde açılan bir sayfa ile bir araya gelmeye başlayan özel sektör öğretmenleri, çok kısa sürede otuz altı bin üyeye ulaştılar.

Grubun kurucusu olan Şahin Kılınç, "Özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunları bitmiyor ve bu sorunlara kalıcı çözümler de bulunamıyor. Öğretmenler odasında, kantinlerde konuşulan sorunların ciddi adımlar atılmadan çözülemediğini gördüğümüz için organize olmak ve sektörümüzdeki sorunları tespit edip onlara çözüm önerileri sunabilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin etmemiştik. Öğretmenlerimizin teveccühleri, sektörümüzdeki sorunların ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Destekler o kadar büyüktü ki bizi dernekleşme faaliyetlerine hız vermek zorunda bıraktı. Yaklaşık dört ay önce derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık." dedi.

Şimdiden 1500 üye kaydı yapıldı

Gerek sosyal medya üzerinden gerekse üye olmak kaydıyla Türkiye genelinden çok büyük bir destek gördüklerini anlatan Kılınç, Türkiye’nin en büyük ve en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı kendilerine hedef koyduklarını dile getirdi. Özellikle pandemi sürecinde yaşananların öğretmenlerin mağduriyetlerini çok artırdığını söyleyen Kılınç, bu sürecin özel sektör öğretmenlerini daha da zor şartlara ittiğini, öğretmenlerin yaşam standartlarının iyice düştüğünü belirtti.

