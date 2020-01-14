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  4. Özel Sporcular 2020 Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum’da başladı

Özel Sporcular 2020 Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum’da başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen Özel Sporcular 2020 Türkiye Kayak Şampiyonası başladı.Palandöken Kayak Merkezi’nde 14 ilden katılan sporcuların mücadele edeceği organizasyon öncesi, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve özel sporcuların katılımıyla Snowdora Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi.Vali Okay Memiş, şampiyonanın Erzurum’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen Özel Sporcular 2020 Türkiye Kayak Şampiyonası başladı.
Palandöken Kayak Merkezi’nde 14 ilden katılan sporcuların mücadele edeceği organizasyon öncesi, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve özel sporcuların katılımıyla Snowdora Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi.
Vali Okay Memiş, şampiyonanın Erzurum’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Memiş, “Özel sporcularımızı hayata katmamız gerekmektedir. Hem onlara hem de ailelerine yardım etmek devlet olarak bizim görevimizdir. ” dedi.
Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistlerin Dünya çapında olduğunu ifade eden Vali Memiş,” Erzurum’u kış sporlarında Türkiye’de bir numara yapmak istiyoruz ve olacak seviyedeyiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve bütün Erzurumlular olarak biz buna hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyi ve ekibini yapmış oldukları önemli hizmetleri için tebrik ediyorum. Bazı mekânların enerjisi çok yüksektir. Palandöken’in enerjisi de beni çok etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Programda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından şampiyonadaki sporculara katılım belgeleri verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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