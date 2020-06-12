YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. (Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

VAN HABERLERİ  | 12.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van’da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van’da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bahçesaray ilçesinde bağlı yaklaşık bin nüfuslu Çatbayır Mahallesi’nin arazilerini sulayan kanal, kışın yağan kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapandı. Mahalle sakinleri, arazilerini sulamak için yer yer 3 ile 5 metreyi bulan karın kapattığı su kanalını açamayınca muhtar Eyüp Kayan, azaları ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’tan iş makinesi talep etiler. Başkan Arvas’ın talimatıyla bölgeye giden iş makinesi, kapan su kanalını 2 gün boyunca yaptığı çalışmayla açtı. Muhtar Kayan, Başkan Arvas ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Ramazan davulcularına kesilen cezayı Başkan Bilgin ödedi

Ramazan davulcularına kesilen cezayı Başkan Bilgin ödedi

Van Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van’da trafik kazası, 4 yaralı

Van’da trafik kazası, 4 yaralı

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.