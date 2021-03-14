Özer Özdemir'den Junior Morais'e çok sert müdahale!

Süper Lig'de 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.
Yukatel Denizlispor'da sağ bek Özer Özdemir, 50. dakikada Junior Morais'in yüzüne kramponunun tabanıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın hakemi bu pozisyonun ardından VAR'a bile gitmeden direkt Özer Özdemir'i oyun dışına attı. Kırmızı kart gören Özer hakeme itiraz etmeden oyun dışına çıktı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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