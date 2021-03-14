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Özer Özdemir'den Junior Morais'e çok sert müdahale!

14.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Özer Özdemir'den Junior Morais'e çok sert müdahale!

Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maça Özer Özdemir'in Junior Morais'in yüzüne kramponuyla vurması damga vurdu.

Süper Lig'de 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.

ÇOK SERT BİR HAREKET

Yukatel Denizlispor'da sağ bek Özer Özdemir, 50. dakikada Junior Morais'in yüzüne kramponunun tabanıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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DİREKT KIRMIZI KART!

Maçın hakemi bu pozisyonun ardından VAR'a bile gitmeden direkt Özer Özdemir'i oyun dışına attı. Kırmızı kart gören Özer hakeme itiraz etmeden oyun dışına çıktı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Denizlispor
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