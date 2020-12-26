ÖZET | Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi.

İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, 12'de 12 yaparak namağlup unvanını korudu. Sarı-lacivertli takım ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Derbi müsabakasının ilk çeyreğinin büyük bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 8-6 önde bitirdi. İki takım da boş atışlarda isabet bulmakta zorlanırken Anadolu Efes, 7. dakikada Larkin'in üç sayılık basketiyle üstünlüğü yakaladı: 9-8. Dış atışlarda rakibine oranla daha etkili olan ev sahibi takım, birinci periyodu 18-14 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe boyalı alandan skor üreterek başladı. Vesely, Pierre ve Guduric'le peş peşe basketler kaydederek rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada üstünlüğü ele aldı: 25-26. Ev sahibi takımda bu dakikalarda Sertaç Şanlı ön plana çıkarken skor üstünlüğü ise sık sık el değiştirdi. Kenardan oyuna dahil olan Tarık Biberoviç'in üst üste isabetleriyle Fenerbahçe, 16. dakika dolarken farkı 5 sayıya çıkardı: 30-35. Savunmada temposunu yakalayan Anadolu Efes, 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti ve 19. dakikayı 6 sayılık farkla 41-35 üstün tamamladı. Farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 44-37 önde girdi.