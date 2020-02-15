ÖZET | Barcelona - Getafe maç sonucu: 2-1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 2-1 yendi. Barcelona - Getafe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
La Liga'da 3. sırada olan Getafe, Barcelona'ya sahasında zor anlar yaşattı.
Ev sahibi takım, Antoine Griezmann (Dk. 33) ve Sergi Roberto'nun (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 66. dakikada Angel ile farkı bire indiren Getafe, maçın kalan kısmında beraberlik golü arayan ve daha atak oynayan taraf oldu.
Getafe'nin yakaladığı önemli pozisyonlarda Alman kaleci Marc Andre Ter Stegen gole izin vermezken, Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 52'ye çıkararak, bir maçı eksik olan lider Real Madrid ile puanını eşitledi. Getafe ise 42 puanla 3. sırada kaldı.
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