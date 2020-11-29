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ÖZET | BB Erzurumspor - FT Antalyaspor maç sonucu: 2-2

FUTBOL HABERLERİ  | 29.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. 4 golün çıktığı maçta 2 takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ev sahibinin gollerini 29. dakikada Kaan Kanak ve 89'da Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri ise 61. dakikada Veysel Sarı ve 65'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Bu sonucun ardından Erzurumspor'un galibiyet hasreti 6 maça, Akdeniz ekibininin ise 7 maça yükseldi. Antalyaspor'da Naldo 89'da ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÖZET | BB Erzurumspor - FT Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede öne geçen taraf 29. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle BB Erzurumspor oldu. Antalyaspor ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak maçta son sözü söyleyen isim BB Erzurumspor adına 89'da Ricardo Gomes oldu. Konuk ekip Antalyaspor'da Naldo 89. dakikada çift sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 10'a, BB Erzurumspor ise 9'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

BB ERZURUMSPOR - FT ANTALYASPOR

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Şansalan xxx, Esat Sancaktar xxx, Hakan Yemişken xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat xxx, Mina xxx, Gökhan xx, Kaan xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 79 x), Donald xx, Obertan xx, Sissoko xx (Osman dk. 66 x), Rashad Muhammed xx (Emrah Başsan dk. 66 xx), Novikovas xx, Gomes xx
Yedekler: Batuhan, Hamroun, Boumal, Sadiku, Adolphe, Mücahit, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

FT Antalyaspor: Ferhat xx, Ersan xx (Gökdeniz dk. 53 xx), Naldo xx, Nuri Şahin xx, Podolski xx, Kudrashov xx, Fredy xx, Jahovıc xx, Ufuk xx (Eren Albayrak dk. 53 xx), Amilton xxx, Veysel Sarı xx
Yedekler: Doğukan, Enes, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kaan (dk. 29), Gomes (dk. 85) (BB Erzurumspor), Veysel (dk. 60), Gökdeniz (dk. 65) (FT Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Naldo (dk. 87) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Kaan, Mina, Donald (BB Erzurumspor), Eren Albayrak (FT Antalyaspor)

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