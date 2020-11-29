ÖZET | BB Erzurumspor - FT Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede öne geçen taraf 29. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle BB Erzurumspor oldu. Antalyaspor ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak maçta son sözü söyleyen isim BB Erzurumspor adına 89'da Ricardo Gomes oldu. Konuk ekip Antalyaspor'da Naldo 89. dakikada çift sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 10'a, BB Erzurumspor ise 9'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

BB ERZURUMSPOR - FT ANTALYASPOR

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Esat Sancaktar xxx, Hakan Yemişken xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat xxx, Mina xxx, Gökhan xx, Kaan xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 79 x), Donald xx, Obertan xx, Sissoko xx (Osman dk. 66 x), Rashad Muhammed xx (Emrah Başsan dk. 66 xx), Novikovas xx, Gomes xx

Yedekler: Batuhan, Hamroun, Boumal, Sadiku, Adolphe, Mücahit, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek