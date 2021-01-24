ÖZET | Beşiktaş-Göztepe: 2-1

Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın golleri 48. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Göztepe'nin tek golü 39. dakikada Peter Zulj'tan geldi. Ligde son 9 haftada 8. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İki maç sonra kaybeden Göztepe 25 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe, Denizlispor'a konuk olacak. SERGEN YALÇIN'IN İLK 11 TERCİHLERİ Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü. Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı. ÜNAL KARAMAN'IN HEYECANI Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı. Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. BEŞİKTAŞ OFSAYTA TAKILDI Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Rachid Ghezzal paslarıyla ilk yarıya damga vururken, Vincent Aboubakar ise yakaladığı önemli fırsatlarda sonuç alamadı. İlk yarıda iki kez fileleri havalandıran Beşiktaş, ofsayta takıldı. Maçın 18. dakikasında Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta Josef topun indirdi, kale ağzında yaşanan büyük karambolde Larin son dokunuşu yapıp topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Mücadelenin 32. dakikasında Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

BEŞİKTAŞ OYNADI, GÖZTEPE ATTI İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, karşılaşmanın 39. dakikasında kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşadı. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Göztepe bu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. ADEM LJAJIC GOLLE BAŞLADI Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ikinci yarısında değişikle başladı. Bernard Mensah'ı oyundan alan Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda uzun süredir sahalardan uzak kalan ve yeniden takıma uyum sağlayan Adem Ljajic, 48. dakikada beraberliği getiren golü attı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, soluna çekti ve dar açıdan çok iyi vurarak topu ağlara gönderdi. Ghezzal bu sezon ligde 9. asistini yaparken, Ljajic ise ilk golünü attı. GÖZTEPE FIRSATLARI KAÇIRDI Beşiktaş beraberliği yakaladıktan sonra tüm riskleri alarak rakip kaleye kalabalık gitmeye çalıştı. Göztepe ise kazandığı toplarla Beşiktaş savunmasını az adamla yakalamaya çalıştı. Göztepe, Beşiktaş'a karşı önemli pozisyonlar yakalarken, hücum hattındaki isimlerin son vuruşlarda kötü tercihler yapması, İzmir ekibinin ikinci golü bulmasına engel oldu. Özellikle 59. dakikada sağ kanatta topu alan Cherif Ndiaye bomboş durumda içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda Ersin'i çalımlamak isterken genç kaleci kritik bir dokunuşla topu çaldı ve mutlak gole engel oldu.