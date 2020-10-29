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ÖZET | Borussia Dortmund - Zenit maç sonucu: 2-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Zenit, kozlarını paylaştı. Borussia Dortmund, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sancho ve Haaland'ın golleriyle 2-0 kazanan Dortmund, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Rus ekibi ise 2'de 0 yaptı.

ÖZET | Borussia Dortmund - Zenit maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Rus ekibi Zenit karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan ve Björn Kuipers'in düdük çaldığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 78'de Jadon Sancho (pen.) ile 90'da Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından Lucien Favre'nin ekibi, F Grubu'ndaki ilk 3 puanını aldı. 2'de 0 yapan Zenit ise puansız son sırada kaldı. Grupta oynanan diğer maçta Club Brugge ile Lazio 1-1 berabere kaldı.

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