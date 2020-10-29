ÖZET | Borussia Dortmund - Zenit maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Rus ekibi Zenit karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan ve Björn Kuipers'in düdük çaldığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 78'de Jadon Sancho (pen.) ile 90'da Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından Lucien Favre'nin ekibi, F Grubu'ndaki ilk 3 puanını aldı. 2'de 0 yapan Zenit ise puansız son sırada kaldı. Grupta oynanan diğer maçta Club Brugge ile Lazio 1-1 berabere kaldı.





