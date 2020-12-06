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ÖZET | Cadiz- Barcelona maç sonucu: 2-1

İSPANYA HABERLERİ  | 06.12.2020 08:45 | Son Güncelleme

La Liga'nın 12. haftasında Cadiz, Barcelona'yı 2-1 ederken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü bir dönem Beşiktaş forması giyen Negredo kaydetti.

ÖZET | Cadiz- Barcelona maç sonucu: 2-1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Barcelona, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Barcelona, ikinci yarının 57. dakikasında Cadiz'in defans oyuncusu Pedro Alcala'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın 63. dakikasında Alvaro Negredo'nun golüyle bir kez daha önce geçen Cadiz, karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alan, iki maç eksiği bulunan Barcelona, 14 puanla 7.liğe düştü. Katalan takımı, Cadiz maçı öncesinde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

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LİGDE 5. GALİBİYETİNİ ALAN CADİZ İSE 18 PUANLA 5. LİĞE ÇIKTI

La Liga'da 12. haftanın diğer maçında Atletico Madrid, sahasında Valladolid'i 2-0 yendi. İki maç eksiği olan Atletico Madrid, 26 puanla liderliğe yükseldi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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