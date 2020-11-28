ÖZET | Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 45+1, 52 ve 79. dakikalarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile 86. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi. Rizespor'da Boldrin, 76. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaptı. 6 maç sonra yenilen Rizespor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. DIAGNE'NİN KARİYERİNDEKİ 4. HAT-TRICK Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbaye Diagne, kariyerindeki 4. hat-trick performansını Rize'ye karşı sergilemiş oldu. Golcü futbolcu, daha önce Galatasaray'da iki, Kasımpaşa'da bir ve Lierse'de de bir kez hat-trick yapma sevinci yaşamıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ 1' Hakem ilk düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı 3' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti. 4' Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Diagne'den önce kaleci Gökhan çeldi. 6' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti. 8' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Gökhan'da kaldı. 9' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı. 11' Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 16' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Oğulcan iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı. 18' Şu ana dek Galatasaray'ın iki isabetli şutu bulunuyor. Rizespor ise rakip kaleye henüz bir şut yollayamadı. 22' Rizespor'da Fabricio Baiano, Emre Taşdemir'in yüzüne olan darbesinin ardından sarı kart gördü. 24' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.

28' Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı. 43' VAR DEVREDE! Melnjak'ın az önce ceza sahasında Emre Akbaba'ya yaptığı hareket inceleniyor. 44' PENALTI! VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olduğuna karar verildi. 46' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını kullanan Diagne'nin vuruşu ağlarla buluştu! DEVRE ARASI Ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. 45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı. 48' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Emre Akbaba'nın sağ kanattan getirdiği topa Diagne altıpasta vurmak üzereyken son anda araya giren Morozyuk kornere gönderdi. 50' Kullanılan köşe vuruşunu Rizespor savunması uzaklaştırdı. 52' GOOLL!! Galatasaray Mbaye Diagne'nin attığı gol ile Çaykur Rizespor deplasmanında skoru 2-0 yapıyor. Sağ taraftan Oğulcan Çağlayan ile başlayan atakta Oğulcan Çağlayan'ın pasında Emre Akbaba kaleye sırtı dönükken Mbaye Diagne'ye doğru şık bir topuk pası veriyor. Mbaye Diagne bekletmedensağ ayak içiyle yerden plase vuruşunu yapıyor ve top ağlara gönderiyor.