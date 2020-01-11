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  4. ÖZET | Chelsea-Burnley maç sonucu: 3-0

ÖZET | Chelsea-Burnley maç sonucu: 3-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, sahasında Burnley'i 3-0 mağlup etti. 3 puanı Jorginho, Abraham ve Hudson Odoi getirdi.

ÖZET | Chelsea-Burnley maç sonucu: 3-0

Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Burnley'i konuk etti. Maçı ev sahibi ekip, 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Jorginho, 38'de Tammy Abraham ve 49'da Callum Hudson Odoi kaydetti.

Bu sonuçla Lampard'ın ekibi, 39 puana ulaşırken 4. sıradaki yerini korudu. 4 haftadır kazanamayan Burnley ise 24 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Burnley Jorginho Tammy Abraham Callum Hudson-Odoi

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