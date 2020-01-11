ÖZET | Chelsea-Burnley maç sonucu: 3-0

Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Burnley'i konuk etti. Maçı ev sahibi ekip, 3-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Jorginho, 38'de Tammy Abraham ve 49'da Callum Hudson Odoi kaydetti.
Bu sonuçla Lampard'ın ekibi, 39 puana ulaşırken 4. sıradaki yerini korudu. 4 haftadır kazanamayan Burnley ise 24 puanda kaldı.
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