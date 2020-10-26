ÖZET | Denizlispor 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'de 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar (penaltı) ve 48. dakikada Cyle Larin kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 76. dakikada Muris Mesanovic ve 90+4. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

Siyah-beyazlı takımda ikinciz kez forma giyen Vincent Aboubakar, bu sezon ilk golünü atarken, yeni transferlerden Valentine Rosier de ilk maçında ilk asistini (üçüncü golde) yaptı. Beşiktaş'ın Brezilysalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ise 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de gelecek haftayı bay geçecek. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.