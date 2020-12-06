ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapattığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Erol Bulut'un öğrencileri Denizlispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. MAÇ ÖZETİ MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-2 Fenerbahçe 95' Denizlispor sağlı sollu köşe vuruşlarıyla Fenerbahçe savunmasını adeta bunaltıyor. 94' Denizlispor uzatma anlarında tüm hatlarıyla baskı kuruyor. Fenerbahçe savunma yapmaya devam ediyor. 91' Denizlispor'da sakatlanan Rodallega yerini Fabiano'ya bıraktı. 90' Az önceki pozisyonda yerde kalan Hugo Rodallega sedyeyle kenara alınıyor. 90' Karşılaşmanın sonuna en az sekiz dakika ilave edildi. 89' PENALTI İPTAL! VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Ali Palabıyık, Denizlispor lehine verdiği penaltı kararını iptal etti. 88' PENALTI! Bu arada Rodallega topa hareketlenirken Gökhan ve Altay'la girdiği mücadelede yerde kalmıştı. Ali Palabıyık bir kez daha penaltı kararı verdi. 87' İNANILMAZ POZİSYON! Denizlispor'da sağ kanattan Sagal'ın kale ağzına yerden çevirdiği topu Altay sektirdi. Mustafa Yumlu'nun vuruşuyla havalanan topa Rodallega hareketlenmişti, devamında Varela'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

85' Fenerbahçe'de de Caner Erkin bu tartış sonrası sarı kart gören isim oldu. 85' Yaşanan tartışma sonrası Hugo Rodallega sarı kart gördü. 84' Caner Erkin'le Rodallega arasında bir gerginlik yaşanıyor. Diğer oyuncular araya girmeye çalışıyor. 82' Denizlispor'un baskısı devam ediyor. Fenerbahçe iyice kapandı. 81' Fenerbahçe'de Jose Sosa yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. 81' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerini Enner Valencia'ya bıraktı. 80' Fenerbahçe'de Ozan Tufan, orta alanda kaptığı topla takımını kontraya çıkardı. Onun pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Mert Hakan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. 79' DİREKTEN DIŞARI! Sol kanattan Bergdich'in ortasına arka direkte Mesanovic kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı. 76' YİNE ALTAY! Denizlispor'un üst üste geliştirdiği iki atakta Altay Bayındır üst üste iki müthiş kurtarışa imza atarak takımını ayakta tutan isim oldu. 75' Fenerbahçe'de Mert Hakan, Murawski'yle girdiği ikili mücadele sonrası ceza alanı dışında yerde kaldı. Fenerbahçe şu an 9 kişiyle oyuna devam ediyor.

74' Fenerbahçe'de Papiss Cisse yerini Mame Thiam'a bıraktı. 73' Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabul ediyor. Denizlispor sağlı sollu ortalarla tehlike yaratmaya çalışıyor. 71' Denizlispor tüm hatlarıyla Fenerbahçe kalesine yükleniyor. Sarı-lacivertli ekip bu anlarda yine savunmaya çekildi. 70' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Sagal'ın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 69' Fenerbahçe, 54. dakikadan bu yana 10 kişiyle mücadele ettiği maçın son 20 dakikasına 2-0'lık üstünlükle giriyor. 68' DIŞARIDA! Aissati'nin ortasında Tisserand'ın kafasından seken topa arka direkte Rodallega hareketlenmişti. Ondan önce Gökhan Gönül dokundu. Subotic bu topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 67' Denizlispor rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. 66' YİNE ALTAY, YİNE ALTAY! Kendi sahasında topu kapan Denizlispor çok adamla etkili çıktı. Sağ kanattan içeri sokulan Aissati, Sadık'tan kurtulup son çizgiden pasını çıkardı. Kale ağzındaki Mesanovic'ten önce Altay adeta uzadı ve topu kontrol etti.

65' Mert Hakan sol kanattan bomboş durumda hareketlendi. Son çizgiden ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 64' 10 kişi kalan Fenerbahçe uzun bir aradan sonra ilk kez çok adamla Denizlispor yarı alanına yerleşti. 63' TEHLİKE! Subotic'in uzun topuna Sagal hareketlendi. Bu sırada Altay da kalesini terk etmişti. Sagal'ın kafa vuruşunda top kaleye yönelmedi. 61' Denizlispor'un baskısı devam ediyor. Fenerbahçe bu anlarda savunmadan çıkmakta güçlük çekiyor. 60' Altay kale vuruşunu kullanmaya giderken Ali Palabıyık hızlı hareket etmesi konusunda genç futbolcuyu uyardı. 59' Müthiş maçta son yarım saatlik dilime Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. 57' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. 56' MÜTHİŞ KURTARIŞ! Penaltıyı kurtaran Altay, bu kez köşe vuruşunun devamında Aissati'nin ceza alanı ön çizgisinden yaptığı müthiş vuruşta topu adeta 90'dan çıkardı. 55' PENALTI KAÇTI! Denizlispor'da Murawski 56. dakikada penaltıyı kullandı ancak Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır topu çıkardı.

53' FENERBAHÇE 10 KİŞİ! Penaltı kararını veren Ali Palabıyık, az önce itirazdan sarı kart gösterdiği Serdar Aziz'e bu kez de penaltıdaki müdahalesinden dolayı, kaleye giden topu engellediği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gösterdi. Serdar oyun dışında kaldı. 52' PENALTI! VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Mesanovic'in kafa vuruşunda topun Serdar Aziz'in koluna çarptığını belirledi ve Denizlispor lehine penaltı kararı verdi. 51' Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Aissati ortaladı, Mesanovic'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'den seken top kaleci Altay'da kaldı. Denizlisporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. 51' Denizlispor ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. 50' Denizlispor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza alanı ön çizgisinden Murawski gelişine vurdu, Tisserand'ın topun önüne siper oldu. 49' Sağ kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan Sacko'nun ortasında top kaleci Altay'da kaldı. 47' Sagal'ın Ozan'a yaptığı faul sonrası top Fenerbahçe'ye geçti. Sarı lacivertliler sol kanattan atak geliştirme çabasında.

45' Denizlispor'da Marvin Bakalorz yerini Muris Mesanovic'e bıraktı. 45' Denizlispor'da Oğuz Yılmaz yerini Neven Subotic'e bıraktı. 45' Denizli'de ikinci yarı başladı! İLK YARI SONUCU | Denizlispor 0-2 Fenerbahçe 45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi. 43' GOL GEÇERSİZ! VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe'nin bulduğu 3. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 42' Gol öncesi Serdar Aziz'in ofsaytta olup olmadığı kontrol ediliyor. 41' TISSERAND ATTI! Sosa'nın orta alandan kullandığı serbest vuruşta içeri doldurulan topu Serdar Aziz kafayla çevirdi, Tisserand kale önünde ağlara yolladı: 0-3 40' Fenerbahçe, klasik Caner-Gökhan iş birliğinin bir ürünü olan golle Denizli deplasmanında rahatladı. 39' GOL! GÖKHAN ATTI! Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 0-2 38' Fenerbahçe'nin çok adamla çıktığı pozisyonda Mert Hakan'ın ortasında savunmadan seken top kornere çıktı. 34' Bu arada pozisyonun başında Ozan Tufan orta alanda yerde kalmıştı. Onun bir sakatlığı var. Tedavisi saha kenarında yapılacak.

33' AZ FARKLA! Sol kanatta Gökhan'dan topu çalan Sagal'ın ortaya doğru çıkardığı pasa Rodallega gelişine yerden bir vuruş yaptı, top az farkla yandan auta çıktı. 32' Mücadele gücü oldukça yüksek bir maç oluyor. Zaman zaman ikili mücadelelerin ardından oyuncular arasında da elektriklenme yaşanıyor. 31' Denizlispor'da Marvin Bakalorz, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. 29' KAÇTI! Fenerbahçe, Ozan'ın pasıyla hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan topu süren Ferdi, tersten bindiren Mert Hakan'ı gördü. Mert Hakan ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı. 28' Bu arada Protokol Tribünü'nde iki takım temsilcileri arasında bir gerginlik yaşanıyor. 27' Fenerbahçe'de Cisse, Aissati'yle girdiği ikili mücadele sonrası bir sakatlık geçiriyor. 26' Süper Lig'e geldiği 2018/19 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu Papiss Cisse (41). 25' Fenerbahçe de bu duran topu etkili kullanamadı. Top bir kez daha Denizlispor'da.

24' Denizlispor köşe vuruşunda etkili olamadı. Dönen topta bu kez Fenerbahçe sol kanattan bir köşe vuruşu kazandı. 23' Fenerbahçe savunmasında Tisserand'ın arkaya sektirdiği topa Aissati hareketlendi, son anda akdemeye giren Caner topu kornere yolladı. 22' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı ön çizgisine açılan topa Mert Hakan gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 21' Denizlispor'da Zakarya Bergdich, izinsiz oyun alanına girdiği için sarı kart gördü. 20' DOKUNAMADILAR! Sol kanattan iyi hareketlenen Caner'in yerden etkili ortasına kale ağzında önce Pelkas, arkasından da Cisse dokunamadı. 13' Denizlispor, Süper Lig'in 2020/21 sezonunda maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım olma özelliğini sürdürüyor. (11) 12' Fenerbahçe tüm hatlarıyla Denizlispor kalesine yüklenmeye devam ediyor. 11' Ozan'ın derinlemesine pasıyla ceza alanında topu almak isteyen Mert Hakan, Mustafa Yumlu'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Mert Hakan'ın faul yaptığını belirterek topu Denizlispor'a bıraktı.